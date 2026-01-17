L' Inter non si ferma e passa a Udine decide capitan Lautaro
L'Inter continua il suo percorso in campionato, ottenendo una vittoria importante a Udine. Con la decima rete del capocannoniere Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi si conferma in testa alla classifica. La partita, giocata al Bluenergy Stadium, ha dimostrato la continuità di una formazione determinata a mantenere il primato, affrontando con impegno e concentrazione ogni sfida.
La capolista si impone con l'11esima rete in campionato del capocanniere del torneo UDINE - Un'Inter inarrestabile espugna anche il Bluenergy Stadium e consolida il primo posto in classifica. Gli uomini di Cristian Chivu superano 1-0 l'Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A 20252026, conquistando così il nono risultato utile consecutivo in campionato: decide un gol di Lautaro Martinez. La capolista parte subito con il piede sull'acceleratore, rendendosi pericolosa dopo appena 4' con una conclusione del capitano, che viene bloccata da Okoye. Un minuto più tardi Dimarco tenta un bel tiro al volo, che sfiora di poco il palo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: L’Inter prosegue la fuga, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro con un gran gol
Leggi anche: L'Inter passa 1-0 a Udine, decide un gol di Lautaro
Serie A, 21ª giornata: l'Inter a Udine, Milan e Napoli in casa. Le probabili formazioni di tutti i match; 2-2 a Udine: le parole di Gilardino, Tramoni, Moreo e Scuffet Streaming | IT; Napoli, si ferma anche Meret: trauma distorsivo per il portiere friulano.
L'Inter non si ferma e passa a Udine, decide capitan Lautaro - Un'Inter inarrestabile espugna anche il Bluenergy Stadium e consolida il primo posto in classifica. msn.com
Serie A, l’Inter vince 1-0 a Udine e va in fuga: ora è a +6 dal Milan - 0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l'Udinese nel match valido ... msn.com
Serie A, l'Inter non si ferma più: 1 a 0 all'Udinese. Alle 18 c'è Napoli-Sassuolo - Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. msn.com
L'Inter è pronta al grande colpo in vista dell'estate Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, Oaktree potrebbe ripensare al colpo Nico Paz: 50-60 milioni euro potrebbero far vacillare il Real Il calciatore in estate farà rientro ai Blancos e deciderà i - facebook.com facebook
Il Napoli si ferma, l’Inter non sbaglia I nerazzurri staccano i Campioni d’Italia in attesa del Milan #InterLecce #SerieAEnilive #DAZN x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.