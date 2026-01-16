Udine Comics & Games a Udine 14-15 febbraio 2026

Udine Comics & Games si terrà il 14 e 15 febbraio 2026 a Udine. L’evento rappresenta un’occasione per gli appassionati di cultura pop, giochi e fumetti di tutto il Friuli Venezia Giulia di incontrarsi e condividere interesse e conoscenze. Un appuntamento annuale che valorizza il patrimonio culturale locale e promuove la creatività nel settore dell’intrattenimento.

Il 14 e 15 febbraio 2026 si terrà Udine Comics & Games, la grande kermesse dell'anno del FVG dedicata alla celebrazione della cultura pop. L'evento avrà luogo alla Fiera di Udine, che per l'occasione si trasformerà in uno spazio pensato per accogliere gli appassionati di fumetti, illustrazioni, gadget, gaming, cosplay e intrattenimento provenienti da tutta la regione. Firma il manifesto di questa edizione Mattia Modde, un illustratore professionista che lavora nel settore pubblicitario e culturale, noto per la sua capacità di creare mondi attraverso il fumetto e l'illustrazione, oltre a essere un esperto nell'arte della caricatura.

Il mondo del TCG ti aspetta a Udine Comics & Games! 14-15 febbraio 2026 Fiera di Udine Unisciti agli appassionati di Trading Card Games per un’esperienza unica! Scambia, acquista, scopri nuove espansioni e incontra altri giocatori pronti a condivi - facebook.com facebook

