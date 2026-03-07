Un attacco russo ha colpito la città di Kharkiv, in Ucraina, causando sette morti, tra cui due minori, e ferendo altre dieci persone. L'attacco ha coinvolto diversi punti della città, con danni e panico tra la popolazione. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Zelensky ha condannato il raid definendolo un’aggressione contro la vita dei civili e ha chiesto una risposta internazionale Un nuovo attacco russo ha colpito la città di Kharkiv, la seconda più grande dell’Ucraina, provocando sette vittime e dieci feriti, tra cui tre bambini. Un missile russo ha centrato un edificio residenziale di cinque piani, e i soccorritori stanno setacciando le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L’episodio evidenzia la crescente escalation militare e l’impatto devastante sugli edifici civili nella regione orientale del Paese. Secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky, nella notte la Russia ha lanciato 29 missili e 480 droni prendendo di mira principalmente impianti energetici a Kiev e altre regioni centrali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Kharkiv: 7 morti tra cui due minori

Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambiniUn attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv ha ucciso quattro persone, tra cui tre bambini, ha detto mercoledì il servizio statale di emergenza...

