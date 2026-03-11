Nella notte, due attacchi hanno colpito le regioni di Kharkiv e Sumy in Ucraina, provocando la morte di quattro persone e lasciando feriti altri cinque. Gli attacchi sono stati confermati dalle autorità locali e hanno causato danni nelle aree colpite. La situazione rimane tesa e le autorità stanno monitorando gli sviluppi.

Nella notte in due attacchi nelle regioni di Kharkiv e di Sumy quattro persone hanno perso la vita. Cinque i feriti. Tra le vittime anche un ragazzo di 21 anni. Prosegue l’offensiva russa in Ucraina, con nuovi bombardamenti che nella notte hanno colpito diverse aree del Paese, in particolare le regioni nord-orientali. Due distinti attacchi hanno interessato le zone di Kharkiv e Sumy, provocando vittime e feriti tra la popolazione civile. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e cinque feriti. Tra le vittime figura anche un ragazzo di 21 anni, rimasto ucciso durante uno dei raid che hanno colpito abitazioni e infrastrutture civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy – La diretta

