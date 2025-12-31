Ucraina | attacco russo su larga scala su Odessa i palazzi in fiamme

Nella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina. L’operazione ha coinvolto la città di Odessa e le aree circostanti, provocando incendi e danni ai palazzi. Questa escalation si inserisce nel contesto del conflitto in corso, evidenziando la persistente tensione nella regione e l’impatto sulla popolazione locale.

Le forze armate russe hanno condotto un attacco su larga scala in Ucraina con droni sulla città di Odessa e sull'Oblast' di Odessa nella notte. Alcune zone di Odessa sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento e sei persone sono rimaste ferite nell'attacco. Lo riferisce Ukrainska Pravda sul sito web.Serhii Lysak, Capo dell'Amministrazione Militare della Città di Odessa ha detto: "Alcune zone della città sono senza elettricità, acqua e riscaldamento a causa dell'attacco nemico".

