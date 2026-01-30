Eva Longoria e Jessica Alba firmano una lettera dopo il ' no' di Odessa A' zion ad un ruolo latinoamericano

Eva Longoria e Jessica Alba hanno scritto una lettera aperta per chiedere più spazio agli artisti latino-americani. Le due attrici di Hollywood si sono unite dopo che Odessa A'zion ha rifiutato un ruolo di origine latinoamericana. La loro richiesta mira a mettere sotto i riflettori le esigenze e le opportunità per gli artisti provenienti dal Sud e Centro America.

Le due star di Hollywood hanno firmato una missiva aperta per chiedere maggior voce in capitolo agli artisti sudamericani e centroamericani. Diversi artisti di origine latinoamericana, tra cui Jessica Alba e Eva Longoria, hanno firmato una lettera aperta chiedendo una migliore rappresentazione latinoamericana al cinema dopo la controversia legata al casting di Odessa A'zion in Deep Cuts. Oltre 100 star, tra cui John Leguizamo, Eiza González e Melissa Barrera, hanno invitato direttori di casting, sceneggiatori, produttori e creativi di Hollywood ad aumentare la presenza di voci latinoamericane nelle prime fasi di sviluppo dei progetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Odessa A'zion ha deciso di lasciare il cast di Deep Cuts, pochi giorni dopo le polemiche sul suo casting.

Odessa A'zion, giovane attrice statunitense, si sta affermando nel panorama cinematografico internazionale.

