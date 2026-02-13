Ian Sardo, accusato di aver ucciso un pensionato a Viterbo nel novembre 2024, è in grado di capire e decidere. La procura ha confermato che il giovane, di 32 anni, ha tutte le capacità mentali per affrontare il processo. Questa decisione arriva dopo le analisi psichiatriche che hanno escluso problemi di sanità mentale. La vittima, un uomo di 68 anni, è stata colpita durante una lite in strada, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.

Ian Patrick Sardo, il trentaduenne che uccise un pensionato nel novembre del 2024 a Viterbo, non è matto. Lo ha stabilito il perito psichiatra Carlo Registri, nominato dalla Corte di Assise della cittadina laziale. Conclusioni condivise anche dal consulente del Pm, Stefano Ferracuti, uno dei più noti psicopatologi forensi. Sardo è stato ritenuto, “capace di intendere e volere”. Un antisociale con organizzazione borderline e Adhd. L’omicidio. L’omicidio di Renzo Cristofori è avvenuto la sera del 27 novembre 2024 a Caprarola, in provincia di Viterbo. Secondo le ricostruzioni emerse durante il processo presso la Corte d’Assise di Viterbo, l’aggressione è avvenuta dopo una breve interazione in cui l’imputato, Ian Patrick Sardo, si sarebbe avvicinato a Cristofori per chiedere una sigaretta o dell’accendino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uccise un pensionato a Viterbo, Ian Sardo è perfettamente capace di intendere e volere

