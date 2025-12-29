Terrore sul tram in corso dei Mille | Un uomo ha tentato di accoltellare una famiglia con una donna incinta

Nella serata di ieri, sulla linea 1 del tram in corso dei Mille, si è verificato un episodio di tensione: un uomo con problemi psichici avrebbe tentato di aggredire una famiglia, composta da un uomo, una donna incinta e una bambina, con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza sui mezzi pubblici e la necessità di interventi mirati.

Paura sulla linea 1 del tram nella serata di ieri dove un uomo con problemi psichici avrebbe puntato un coltello contro una famiglia composta da un uomo, una donna incinta e una bambina. L'episodio è avvenuto attorno alle 20.50 all'altezza di corso dei Mille, vicino al Ponte Ammiraglio sulla.

