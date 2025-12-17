Picchia e uccide la madre in casa a Cinisello Balsamo 37enne dichiarato capace di intendere e volere

Un tragico episodio a Cinisello Balsamo: un uomo di 37 anni, dichiarato capace di intendere e volere, è accusato di aver ucciso la madre con violenti colpi. La perizia richiesta dal pm di Monza ha confermato la sua capacità di comprendere e volere, rendendo più complessa la dinamica di un gesto che ha sconvolto la comunità.

La perizia richiesta dal pm di Monza ha dichiarato Gianrico Ricci capace di intendere e di volere. Il 37enne è accusato di aver ucciso la madre a botte il 16 marzo scorso nella loro abitazione a Cinisello Balsamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ravenna, madre fugge di casa e chiede aiuto: il figlio la picchia e aggredisce il compagno

Leggi anche: Napoli, era geloso del nuovo compagno della madre: le dà fuoco e la uccide, arrestato 37enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono; Picchia la moglie in casa nel tarantino: la figlia chiama il 112, salva la madre e fa arrestare il padre; Picchia e strangola la madre prima di uccidersi, ChatGPT accusata di omicidio: “Costruì le sue allucinazioni, inferno spaventoso”; Milano, finse di aver trovato la madre morta in casa: condannato all'ergastolo per omicidio.

Uccide la madre a coltellate e mura il corpo in casa a Roma: “Era capace di intendere e volere” - La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a 10 anni di carcere in primo grado per Massimo Barberio, che nel 2023 ha ucciso e murato in casa la madre 88enne. fanpage.it

Bimbo ucciso dalla madre Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24112025

Zerocalcare Nel nido dei serpenti Il volume raccoglie diversi lavori sulla storia di Ilaria, Maja, Gabri e altri ragazzi che non si sono voltati dall' altra parte davanti al neon@zismo dilagante. Quello che picchia, che prevarica, che uccide. E se qualcuno pensa che - facebook.com facebook