Torrice picchia e segrega in casa l' ex compagna | 44enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

A Torrice, un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo aver commesso violenze e minacce nei confronti dell'ex compagna. La donna di 40 anni è stata segretamente segregata in casa, vivendo un grave episodio di persecuzione. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti persecutori e la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

