Una donna di 50 anni è stata uccisa con numerose coltellate nella sua casa in via Lombardia a Messina. L’aggressore è l’ex compagno, che era agli arresti domiciliari e indossava il braccialetto elettronico al momento del fatto. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. La vittima è deceduta sul posto.

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. La ricostruzione dell'omicidio L'uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico

Articoli correlati

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialettoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Daniela Zinnati uccisa a coltellate a Messina, fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio: era ai domiciliari con braccialettoMessina, 11 marzo 2026 – L’ennesimo femminicidio si è consumato ieri sera a Messina: Daniela Zinnati, 50 anni, è stata uccisa a coltellate nella sua...

Contenuti e approfondimenti su Daniela Zinnanti

Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio; Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessato.

Donna uccisa a Messina, un uomo interrogato in questura(AGI) - Messina, 11 mar. - Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato in serata nella sua abitazione a Messina. La donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti che ... agi.it

Uccisa a coltellato, femminicidio a Messina: c’è un fermoUccisa a coltellate nella sua abitazione di via Lombardia, a Messina. A trovare il cadavere di Daniela Zinnanti, 50 anni, sono stati i poliziotti ieri sera poco dopo le 20. La vittima è stata trovata ... messinaoggi.it

Daniela, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina - facebook.com facebook