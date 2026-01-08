Caos in un ristorante di Frosinone | cliente ubriaco minaccia il personale
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in un ristorante di Frosinone a seguito di una segnalazione di un cliente alterato che minacciava e disturbava il personale. L'intervento ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza del locale. La vicenda evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti responsabili anche in contesti pubblici e di rispettare le norme di ordine e sicurezza.
La Polizia di Stato nella giornata di ieri è intervenuta presso un noto ristorante del capoluogo poiché era stata segnalata la presenza di una persona molesta e aggressiva nei confronti del personale addetto alla sala.Un equipaggio della squadra volante, giunto presso il ristorante, constatava la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
