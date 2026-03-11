‘Twice Upon’ arriva lo spettacolo pensato per avvicinare i bambini alla musica

Sabato 14 al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara va in scena ‘Twice Upon’, uno spettacolo rivolto ai bambini che combina musica e narrazione. L’opera è stata creata da Luciano Berio, uno dei compositori più innovativi del Novecento, e si distingue per la sua originalità e rarità. L’evento prevede due rappresentazioni alle ore 16 e alle 20.

Uno dei progetti più originali e visionari, un'opera di Luciano Berio, raramente eseguita, che fu una delle menti musicali più straordinarie del Novecento: questo è ‘Twice Upon’, in scena al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara sabato 14 alle 16 e alle 20. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ravenna Musica Off: nove lezioni-concerto per avvicinare i giovani alla musica sinfonica Al Teatro Le Fornaci arriva lo spettacolo per bambini “Lea”Arezzo, 24 febbraio 2026 – La fantasia è davvero “un posto dove ci piove dentro”, e a volte quelle gocce sono fatte di gioia, altre di rabbia o... [MULTI SUB]CEO's Hidden Wife | FullDouble Stand-In!He Treated Me as a Stand-in,but ME TOO!