‘Twice Upon’ arriva lo spettacolo pensato per avvicinare i bambini alla musica
Sabato 14 al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara va in scena ‘Twice Upon’, uno spettacolo rivolto ai bambini che combina musica e narrazione. L’opera è stata creata da Luciano Berio, uno dei compositori più innovativi del Novecento, e si distingue per la sua originalità e rarità. L’evento prevede due rappresentazioni alle ore 16 e alle 20.
Uno dei progetti più originali e visionari, un'opera di Luciano Berio, raramente eseguita, che fu una delle menti musicali più straordinarie del Novecento: questo è ‘Twice Upon’, in scena al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara sabato 14 alle 16 e alle 20. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
