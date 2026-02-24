Al Teatro Le Fornaci arriva lo spettacolo per bambini Lea

Il Teatro Le Fornaci ospita lo spettacolo per bambini “Lea” a causa di un richiamo crescente tra le famiglie locali. La rappresentazione, pensata per coinvolgere i più piccoli, porta sul palco un personaggio che affronta emozioni diverse affrontando temi come l’amicizia e la scoperta di sé. Le recite sono programmate per questa settimana e attireranno numerosi spettatori, pronti a vivere un momento di divertimento e riflessione.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – La fantasia è davvero "un posto dove ci piove dentro", e a volte quelle gocce sono fatte di gioia, altre di rabbia o stupore. Prosegue la stagione 2526 dell'Auditorium Le Fornaci, curata da KanterStrasse, con un nuovo appuntamento della rassegna Diffusioni KIDS. Domenica 1 marzo, alle ore 17:00, il palco si trasformerà nel mondo di "Lea. Un'altra giornata emozionante", una produzione della Fondazione Sipario Toscana (progetto IntimInnesti) pensata per i bambini dai 3 anni in su. Cosa succede nel cuore di una bambina durante una giornata "normale"? Dalla sveglia al momento di rimettersi a letto, Lea vive ogni istante come una piccola grande sfida.