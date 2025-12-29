Mosca | Droni di Kiev contro la residenza del presidente russo pronta la rappresaglia Zelensky | Solo bugie Trump chiama Putin
Nelle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni contrastanti tra Mosca, Kiev e Washington. Mosca annuncia una possibile rappresaglia dopo attacchi con droni contro la residenza del presidente russo, mentre Zelensky smentisce ogni coinvolgimento. Nel frattempo, Donald Trump ha contattato Vladimir Putin, in un contesto di tensione e incertezza sulla ripresa dei negoziati di pace in Ucraina.
All’indomani dei colloqui tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, lo stallo su una possibile pace in Ucraina continua. Kiev non è pronta ad alcune concessioni, su tutte quelle territoriali e quelle riguardo alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Cremlino, nonostante pubblicamente dichiari che un cessate il fuoco permanente sia «sempre più vicino», continua le sue operazioni di terra e intima alle forze invase di ritirarsi dal Donbass per facilitare proprio il processo dei negoziati. Voci di un possibile contatto diretto, via telefono, tra Zelensky e Vladimir Putin sono state smentite da Mosca, mentre il leader del Cremlino si appresta a parlare nuovamente con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online
