In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Dicembre | Trump & Putin | l’ultima offerta a Zelensky

Nel numero del 29 dicembre di Edicola sul Fatto Quotidiano, si analizza l'ultima proposta di Trump e Putin a Zelensky, in un contesto di tensioni tra pace e guerra. La strategia si concentra sulla questione territoriale e sulle decisioni di Kiev, con un focus sulla riunione a Mar-a-Lago. Un approfondimento sulle dinamiche diplomatiche e militari che influenzano il futuro della regione.

Pace o guerra. Trump-Putin, ultima offerta a Kiev Zelensky si gioca tutto sui territori. A Mar-a-Lago. Nella villa in Florida del tycoon americano, colloqui decisivi per convincere il presidente ucraino ad accettare il piano. di Riccardo Antoniucci Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio. Ossimori. "Accordo tra Meloni e Salvini. Sì alle armi. 'Aiuti civili'" (Corriere della sera, 28.12). Dopo la "leva volontaria" e il "si vis pacem para bellum", abbiamo le "armi civili". Seguirà la pioggia asciutta. Mister Talento. "Oggi seduta in Senato. Speriamo che nel 2026 ci sia meno populismo e più politica, mettendo al centro talento

La mia ultima intervista a mezza pagina sul quotidiano @repubblica in edicola oggi da parte di @EugenioOccorsio, in cui parliamo della corsa dell'oro, delle sue cause e delle sue possibili evoluzioni. Leggi l'intervista integrale qui: repubblica.it/economia/202 x.com

Trenta rubli - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #guerra #papa #vignetta #fumetto #satira #ilfattoquotidiano #natangelo - facebook.com facebook

