Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali

L’assessore Giovanna Carlettini invita a un Capodanno senza botti, sottolineando l’importanza di proteggere gli animali da rumori eccessivi. In vista delle festività, si invita la comunità a considerare alternative che garantiscano il rispetto e il benessere di tutti. Questo appello mira a promuovere una celebrazione più consapevole e rispettosa, evitando rischi e stress per gli animali durante le festività di fine anno.

Arezzo, 29 dicembre 225 – . La dichiarazione dell’ assessore Giovanna Carlettini. “Al di là degli aspetti legati alla sicurezza delle persone, specialmente quelle intente a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza o in un luogo di ritrovo pubblico o privato, desidero lanciare un appello a favore degli animali. B otti di qualsiasi tipo spaventano cani, gatti o animali selvatici, domestici e d’affezione: dunque, sarebbe opportuno preservarli da questi rumori e dai conseguenti rischi per la salute. Non mi riferisco esclusivamente alla città ma estendo questa raccomandazione all’intero territorio, comprese frazioni e campagne dov’è più facile che lo spavento induca alla fuga e a muoversi in strada, con la possibilità che gli animali siano anche causa di incidenti automobilistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali” Leggi anche: Capodanno senza botti: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente Leggi anche: L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; Capodanno senza botti: l’appello del WWF in Alto Adige; Capodanno senza botti: l’appello delle associazioni per animali, ambiente e persone; Capodanno senza botti, l’appello delle associazioni a Ianeselli: «A Trento serve un divieto chiaro». Questo Capodanno sarà senza botti, i Comuni uniti per festeggiamenti sicuri - CRONACA – In occasione del Capodanno 2026, numerose Amministrazioni comunali hanno deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione collettiva lanciando lo slogan: “Spegni i botti e accendi il r ... lagendanews.com

Questo Capodanno sarà senza botti, nove comuni lanciano l’appello ai cittadini - “Spegni i botti e accendi il rispetto”: invito condiviso per tutelare sicurezza, animali e ambiente durante i festeggiamenti In vista dei festeggiamenti di Capodanno 2026, i Comuni di Brozolo, Brusasc ... msn.com

“Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali” - Arezzo, 29 dicembre 225 – “Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali”. lanazione.it

Botti di Capodanno, l’appello delle associazioni ai Comuni del Trevigiano @valdotv #valdotv

IMPERIA: L'APPELLO DEL CONSIGLIERE BRACCO, "IL SINDACO VIETI I BOTTI DI CAPODANNO" - facebook.com facebook

Capodanno, l'appello:«Misure contro botti e fuochi d'artificio » x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.