Forte dei Marmi (Lucca), 27 dicembre 2025 – Con un taglierino gli hanno strappato via dal polso l’ orologio da 100mila euro proprio davanti casa. Una rapina che, fortunatamente, non ha lasciato ferite – se non un forte e comprensibile stato di choc – per la vittima, un notissimo imprenditore di Prato di circa 80 anni e da anni residente a Forte dei Marmi, aggredito per rubare un prezioso Patek Philippe. Il finto turista. L’episodio è accaduto prima delle festività poco dopo le 14. L’uomo stava tornando in bicicletta nella sua villa in via Raffaelli quando ha trovato, proprio davanti casa, un giovane che gli ha accennato di fermarsi per la richiesta di informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprenditore rapinato davanti a casa dal finto turista, via l’orologio da 100mila euro

