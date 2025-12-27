Forte dei Marmi | 80enne rapinato del Rolex da 100mila euro

Un imprenditore di Prato di circa 80 anni è stato rapinato nei giorni scorsi a Forte dei Marmi. Con la scusa di chiedergli informazioni su un locale, un uomo lo ha derubato insieme a un complice di un orologio Patek Philippe da 100mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

forte dei marmi 80enne rapinato del rolex da 100mila euro

