Forte dei Marmi | 80enne rapinato del Rolex da 100mila euro
Un imprenditore di Prato di circa 80 anni è stato rapinato nei giorni scorsi a Forte dei Marmi. Con la scusa di chiedergli informazioni su un locale, un uomo lo ha derubato insieme a un complice di un orologio Patek Philippe da 100mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
