La Campania si prepara a un nuovo capitolo politico con la proclamazione degli eletti del Movimento 5 Stelle. I nuovi consiglieri regionali sono chiamati a portare avanti un impegno basato su serietà e spirito di servizio, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini. Micillo auspica un buon lavoro ai colleghi, sottolineando l’importanza di un impegno responsabile e concreto per il futuro della regione.

Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle: Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali

Il Movimento 5 Stelle Campania celebra i consiglieri regionali: «Serietà e spirito di servizio al centro dell’impegno».. « Oggi è un giorno importante per il Movimento 5 Stelle e per la Campania ». Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S, commenta la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti, avvenuta oggi presso la Corte d’Appello. « Rivolgo un grande in bocca al lupo ai nostri cinque consiglieri regionali: Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta. Siamo certi che sapranno portare nelle istituzioni la voce, le battaglie e la visione del Movimento 5 Stelle Campania, con serietà, competenza e spirito di servizio». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

