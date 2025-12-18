Campania proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle | Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali
La Campania si prepara a un nuovo capitolo politico con la proclamazione degli eletti del Movimento 5 Stelle. I nuovi consiglieri regionali sono chiamati a portare avanti un impegno basato su serietà e spirito di servizio, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini. Micillo auspica un buon lavoro ai colleghi, sottolineando l’importanza di un impegno responsabile e concreto per il futuro della regione.
Il Movimento 5 Stelle Campania celebra i consiglieri regionali: «Serietà e spirito di servizio al centro dell’impegno».. « Oggi è un giorno importante per il Movimento 5 Stelle e per la Campania ». Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S, commenta la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti, avvenuta oggi presso la Corte d’Appello. « Rivolgo un grande in bocca al lupo ai nostri cinque consiglieri regionali: Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta. Siamo certi che sapranno portare nelle istituzioni la voce, le battaglie e la visione del Movimento 5 Stelle Campania, con serietà, competenza e spirito di servizio». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Regionali in Campania, tutte le liste del Movimento 5 Stelle: i nomi provincia per provincia
Leggi anche: Candidati Movimento 5 Stelle alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle; Campania, proclamati i 50 eletti del Consiglio regionale; Regione, proclamazione degli eletti. Flocco: «Segnale importante la presenza di Roberto Fico»; Proclamazione eletti in Consiglio regionale: il 29 la prima seduta dell’era Fico.
Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle - "Rivolgo un grande in bocca al lupo ai nostri cinque consiglieri regionali: Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta. msn.com
Proclamati i 50 consiglieri regionali, prima riunione lunedì 29 - Si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 11 la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania. ilroma.net
Ecco il Consiglio, si stringe per la Giunta - Con la proclamazione degli eletti, l’assemblea entra nel pieno dei poteri: la prima riunione, convocata dal consigliere anzian ... ilroma.net
Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali #Campania - facebook.com facebook
"IL GUARDIANO DEL FARO"! (cit.). Campania, Roberto Fico proclamato presidente della Regione: "Il faro sarà l'etica pubblica"... (Adnkronos, 9 dicembre). Alle 20 su Rai3 nuova puntata di #blob... x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.