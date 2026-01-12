Regione undici milioni di euro per riqualificare gli hotel | I turisti devono trovare strutture moderne

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato undici milioni di euro per la riqualificazione degli hotel, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle strutture ricettive. Questa iniziativa mira a sostenere investimenti che favoriscano l’innovazione e la modernizzazione delle strutture, offrendo ai turisti un’esperienza più confortevole e competitiva. Un intervento strategico per rafforzare il settore turistico regionale e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Rafforzare la qualità dell'offerta turistica regionale, sostenendo investimenti utili a innovare e a rendere più competitive le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. È con questo obiettivo che lunedì 16 febbraio partirà il bando EuReCa Turismo, che mette a disposizione 11 milioni di euro per.

