Riviera Romagnola | Bando Eureca Turismo per riqualificare strutture e attrarre nuovi flussi turistici tutto l’anno

La Riviera Romagnola punta a rilanciare il turismo con il Bando Eureca Turismo dell’Emilia Romagna. L’obiettivo è riqualificare le strutture e attirare visitatori anche fuori stagione. Le idee sono già sul tavolo e i primi lavori potrebbero partire presto. La regione ha deciso di investire risorse per dare nuova linfa alle località balneari.

Il futuro del turismo della riviera romagnola si gioca, concretamente, sulle opportunità offerte dal Bando Eureca Turismo dell'Emilia Romagna. Un'occasione, sottolineata più volte durante l'incontro tenutosi al Museo della Marineria di Cesenatico, per riqualificare le strutture ricettive e renderle più competitive in un mercato in continua evoluzione. L'iniziativa, che mette a disposizione finanziamenti mirati, è stata al centro di un confronto serrato tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, un dialogo ritenuto fondamentale per costruire politiche turistiche realmente efficaci.

