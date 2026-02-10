Lampedusa lotta alle disuguaglianze sanitarie | apre ambulatorio oncologico per cure più vicine ai pazienti

Oggi a Lampedusa è stato aperto un nuovo ambulatorio oncologico nel poliambulatorio di contrada Grecale. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha partecipato all’inaugurazione per mettere a disposizione dei pazienti un servizio sanitario di prossimità. L’obiettivo è ridurre le disparità di accesso alle cure e portare l’assistenza più vicino a chi vive sull’isola. La scelta di aprire questa struttura nasce dalla volontà di offrire cure più semplici e veloci, senza costringere i pazienti a spostarsi in continentale. Ora

Lampedusa accoglie un nuovo servizio sanitario di prossimità: il ministro della Salute Orazio Schillaci ha inaugurato oggi, 10 febbraio 2026, un ambulatorio oncologico decentrato presso il poliambulatorio di contrada Grecale, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire cure più vicine ai pazienti residenti sull'isola. Un passo significativo per la sanità a Lampedusa, un'isola spesso isolata anche nell'accesso alle cure mediche specialistiche. L'ambulatorio, frutto della collaborazione tra l'Asp di Palermo, il Policlinico universitario del capoluogo, l'assessorato regionale alla Salute, l'Inmp e il Comune di Lampedusa, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una comunità che, fino ad oggi, doveva fare i conti con trasferimenti complessi e costosi verso la terraferma per ricevere trattamenti oncologici.

