Tudor | Kinsky è ottimo giusto preferirlo a Vicario Poi l' ho tolto per salvare l' uomo e la squadra

Il tecnico del Tottenham ha dichiarato che ha preferito far esordire in Champions il portiere Kinsky, ritenendolo migliore rispetto a Vicario. Successivamente, ha deciso di toglierlo dal campo per salvaguardare la sicurezza dell’uomo e della squadra durante la partita. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda esclusivamente le scelte tecniche fatte durante l’incontro.

Igor Tudor dice che la scelta di lasciar fuori Guglielmo Vicario per far debuttare in Champions l’inesperto Antonin Kinsky era la migliore possibile. La difende anche se è evidente che è stato un azzardo che è costato al Tottenham il 5-2 con l’Atletico che significa la sesta sconfitta consecutiva, record negativo nella storia degli Spurs, la quarta con il tecnico croato in panchina. “È stata una cosa molto strana, in 15 anni di carriera non mi era mai successo. L’ho sostituito per proteggere l’uomo e la squadra. È stata una situazione incredibile, niente da dire. Prima della partita ho fatto la scelta giusta: Vicario era sotto pressione e con una competizione differente consideravo giusto provare Toni, che è un ottimo portiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

