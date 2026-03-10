Il Tottenham è un disastro Kinsky anche peggio | Tudor lo cambia solo sullo 0-3 e mette Vicario

Il Tottenham ha subito una pesante sconfitta, mentre Kinsky ha commesso due gravi errori durante la partita contro l'Atletico Madrid. Al 16', il portiere ceco ha sbagliato due volte, contribuendo alla perdita di vantaggio della squadra. Solo nel secondo tempo, all'ora di gioco, l'allenatore Tudor ha deciso di sostituire il portiere, inserendo Vicario al suo posto.

Ci sono degli errori che possono farti buttare una stagione, forse anche una carriera. Macchie indelebili che fatichi a toglierti. Della serie: “te lo ricordi quel portiere? “Sì per l’errore decisivo in Champions”. Ecco. Ogni sconfitta clamorosa ha bisogno di un colpevole. Oggi si alzerà Kinský, numero uno del Tottenham autore di due papere shock nei primi 16’ della sfida con l’Atletico Madrid. Tudor l’ha sostituito dopo il terzo gol. Il portiere ceco, in quell’occasione, ha lisciato clamorosamente il pallone regalandolo a Julián Alvarez. Tre a zero, tutti a casa. Kinský compreso. Il portiere, infatti, dopo la sostituzione è andato direttamente negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia solo sullo 0-3 e mette Vicario Articoli correlati Tottenham in crisi: Kinsky sbaglia tutto, regala due gol all’Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti. Il raccontoLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Vicario zimbello dopo una ciabattata surreale, Tudor applaude non si sa cosa: il Tottenham affondaIl Tottenham continua ad affondare con Igor Tudor in panchina, la retrocessione è un pericolo sempre più grande. Contenuti e approfondimenti su Il Tottenham è un disastro Kinsky anche... Temi più discussi: Disastro Tudor davanti a Giuntoli: il Tottenham affonda e la retrocessione è un incubo reale; Il Tottenham può davvero retrocedere? Se succede...; Crisi infinita Tottenham: Tudor perde ancora, la retrocessione è a un punto; Acquistato la scorsa estate dalla Spal, è un'ala sinistra classe 2006. Leggi l'articolo completo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/rao-sta-trascinando-il-bari-verso-la-salvezza-per-averlo-il-napoli-supero-la-concorrenza-di-milan-e-arsenal/. Atletico Madrid-Tottenham, il disastro totale di Kinsky: due papere clamorose. Tudor manda in campo VicarioAtletico Madrid-Tottenham, il disastro totale di Kinsky: due papere clamorose. Tudor costretto a ricorrere a Vicario ... sport.virgilio.it Disastro Tottenham: Tudor fa fuori Vicario, il sostituto fa due papere ed al 16’ esceIncredibile quanto accaduto al Metropolitano di Madrid, dove il Tottenham è crollato 3-0 contro l’Atletico già nei primi 15 minuti di gioco. Una partenza shock per gli Spurs, ... tuttonapoli.net 26' | Atleti 4-1 Tottenham Pedro Porro scores. x.com Occhio Juve...sfuma anche Senesi Come affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la proposta dei bianconeri non soddisfa pienamente il calciatore Le proposte dalla Premier League al momento sono più alte, con Tottenham facebook