Disastro Tudor in Champions | lancia Kinsky in porta poi papera e lo sostituisce con Vicario

Durante la partita tra Atletico Madrid e Tottenham, si è verificato un episodio insolito: il portiere Tudor, nel tentativo di lanciare il pallone, ha involontariamente inserito Kinsky in porta. Poco dopo, ha commesso un errore che ha portato alla sostituzione con Vicario. La scena è stata definita come un momento tragicomico, suscitando attenzione tra i presenti.

(Adnkronos) – Scena tragicomica (con papera) in Atletico Madrid-Tottenham. Oggi, martedì 10 marzo, gli spagnoli ospitano gli Spurs nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata da un decisione rivelatasi decisamente sbagliata da parte di Igor Tudor, ex allenatore della Juventus oggi tecnico del club londinese. Tudor, che non sta vivendo un momento positivo in panchina, ha deciso di schierare tra i pali il portiere ceco Antonin Kinsky, 22 anni (ne compirà 23 tra tre giorni) e secondo portiere alle spalle di Vicario. Per questa partita però il tecnico croato ha scelto di mettere in panchina il nazionale azzurro per preferirgli proprio Kinsky, una scelta che non ha pagato.

Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia al 17' sullo 0-3 e mette VicarioCi sono degli errori che possono farti buttare una stagione, forse anche una carriera.

