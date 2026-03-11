L'allenatore del Tottenham ha rivolto un messaggio di scuse ai tifosi dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Inoltre, Tudor ha commentato apertamente sulla sostituzione di Kinsky, spiegando le ragioni di quella decisione. La squadra ha subito una pesante sconfitta che ha suscitato reazioni tra i supporter, mentre l’allenatore ha cercato di chiarire alcuni aspetti della partita.

Igor Tudor ha chiesto scusa ai tifosi del Tottenham dopo la pesante sconfitta contro l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Gli Spurs hanno vissuto una serata difficile in cui diversi errori difensivi hanno regalato il pareggio alla squadra spagnola, lasciando il club sotto 5-2 tornando a nord di Londra per la gara di ritorno la scorsa settimana. L'allenatore del Tottenham ha anche parlato della sua decisione di schierare in panchina il portiere Antonin Kinsky, che ha regalato due gol ai padroni di casa prima di essere sostituito al 17?. A Tudor è stato chiesto se pensasse che fosse una buona idea dare al portiere la sua prima partita da titolare in Champions League in un incontro così difficile.

Tudor si scusa con i tifosi del Tottenham e si apre sulla sostituzione di Kinsky

