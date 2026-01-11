Questa settimana, figure di spicco come Madonna, Lucy Liu, Paloma Elsesser e Francesco Risso hanno condiviso riflessioni e parole che riflettono il loro rapporto con la moda. In queste frasi emerge un modo di esprimersi autentico e sincero, che offre uno sguardo più profondo sull’universo fashion. Scopri le citazioni più significative, testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, che contribuiscono a definirne i valori e le emozioni.

Madonna, Lucy Liu, Paloma Elsesser, Francesco Risso hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Avevo appena partorito, ho indossato un Dolce & Gabbana e mi sono sentita sicura di me» ha detto Madonna…E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Leggi anche: «Le stiliste donne non sono meno creative, ma più attente a come le donne vere vogliono vestirsi» ha detto Clare Waight Keller… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Leggi anche: «Da quando ho compiuto 40 anni mi vesto in modo più sexy» rivela Alexa Chung… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Avevo appena partorito, ho indossato un Dolce & Gabbana e mi sono sentita sicura di me» ha detto Madonna…E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana; Vanessa Incontrada: “Con Rossano ci siamo innamorati di nuovo”; Bimbo dedica il discorso di laurea dell'asilo alla mamma morta: «Prima che te ne andassi non sapevo fare tante cose, ora sì. Sei sempre...; Nonno Luciano dona un rene alla nuora Camilla, affetta da una malattia genetica: «Mi hai fatto rinascere dandomi una nipotina. Ora tocca....

Ho appena parlato al telefono con Biagio Pilieri, italiano detenuto in Venezuela che è stato liberato stanotte. È in buone condizioni ed è già assistito dalla nostra sede diplomatica a #Caracas. È uno dei 4 detenuti di cui avevo espressamente fatto menzione al x.com

Questa è la faccia di un bambino felice! Ho appena speso tutto quello che avevo nel portafogli in libri «antichi». Ieri mi trovavo a Bari, era una giornata piovosa. C'erano 3 gradi. E non trovando ristoro nemmeno per un tè, ho visto questa libreria antiquaria: Picc - facebook.com facebook