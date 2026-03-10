Il politologo americano Walzer ha presentato una proposta per uscire dal conflitto in Iran in un momento in cui la crisi energetica indebolisce il sostegno popolare. La sua strategia si concentra su passi concreti per risolvere la situazione, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni alla base della crisi. La discussione si concentra sulle possibili mosse da intraprendere in questa fase.

Il politologo americano Walzer ha delineato una strategia di uscita dal conflitto in Iran mentre la crisi energetica mina il consenso elettorale. Secondo le analisi emerse, l’aumento dei prezzi sta colpendo gli elettori e potrebbe influenzare i risultati delle prossime consultazioni. L’esperto suggerisce che verrà dichiarata una vittoria falsa per mantenere il controllo narrativo. La situazione ricorda dinamiche già viste a Caracas, dove le strutture di potere hanno resistito nonostante le difficoltà economiche interne. L’impatto sulla vita quotidiana degli abitanti è diretto e tangibile attraverso lo sgonfiamento del potere d’acquisto. La Strategia Diplomatica e le Pressioni Esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi energetica: Walzer svela l’exit strategy in Iran

