Trump | L' Iran vuole negoziare Foto choc | file di corpi nei sacchi neri Teheran convoca gli amabasciatori di Italia Francia Germania e Gran Bretagna

Il presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran desidera negoziare, suggerendo una possibile volontà di dialogo. Nel contesto, emergono immagini scioccanti di corpi in sacchi neri e la convocazione degli ambasciatori di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna da parte di Teheran. La situazione internazionale rimane complessa, con tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran che continuano a influenzare gli sviluppi diplomatici e le relazioni in Medio Oriente.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran e che "l'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" nei confronti dell'Iran. Faremo una scelta - ha proseguito -. Stiamo valutando la situazione molto seriamente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "L'Iran vuole negoziare". Foto choc: file di corpi nei sacchi neri. Teheran convoca gli amabasciatori di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna Leggi anche: Trump: "L'Iran vuole negoziare". Foto choc: file di corpi nei sacchi neri Leggi anche: Trump: «L'Iran vuole negoziare, incontro in preparazione» | File di sacchi neri, per le strade centinaia di morti: "Ci uccidono tutti" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Iran, Trump valuta azioni forti ma afferma: Teheran vuole negoziare; Iran, Trump annuncia la svolta: Teheran vuole negoziare; Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran; Trump: «L'Iran ora vuole negoziare». Trump: l'Iran vuole negoziare, ma valutiamo opzioni molto forti - A bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la leadership iraniana ha contattato Washington per avviare n ... quotidiano.net

Proteste in Iran, Trump apre ai negoziati con Teheran #protesteiniran x.com

Iran: presidente pronto a incontrare manifestanti; Trump starebbe valutando diverse opzioni di intervento Negli ultimi giorni la situazione in Iran ha attirato l’attenzione della comunità internazionale. L’11 gennaio, ora locale, il presidente iraniano, Masoud Peze - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.