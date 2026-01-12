Trump | L' Iran vuole negoziare Foto choc | file di corpi nei sacchi neri Teheran convoca gli amabasciatori di Italia Francia Germania e Gran Bretagna

12 gen 2026

Il presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran desidera negoziare, suggerendo una possibile volontà di dialogo. Nel contesto, emergono immagini scioccanti di corpi in sacchi neri e la convocazione degli ambasciatori di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna da parte di Teheran. La situazione internazionale rimane complessa, con tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran che continuano a influenzare gli sviluppi diplomatici e le relazioni in Medio Oriente.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran e che "l'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" nei confronti dell'Iran. Faremo una scelta - ha proseguito -. Stiamo valutando la situazione molto seriamente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

