titanic escape simulator su playstation e il tormentone infinito di jack e rose

Titanic Escape Simulator, disponibile su PlayStation, porta l’esperienza del celebre transatlantico in un nuovo formato. Questo gioco invita i giocatori a esplorare e rivivere momenti storici, offrendo un’interpretazione originale e coinvolgente della tragedia. Senza enfasi o sensazionalismi, si propone come un’opportunità per approfondire la storia del Titanic in modo interattivo e rispettoso.

Della tragedia del Titanic non si smette mai di parlare, forse se ne parla più di molte tragedie presenti, più che altro perché appena senti Titanic ti parte in testa la canzone di Céline Dion, e subito dopo, se sei in compagnia, parte una discussione su Jack e Rose sul pezzo di legno che è diventata un meme. Ci stavano entrambi! No, non ci stavano! Tutto merito di James Cameron, altrimenti Titanic non ricorrerebbe in nessuna conversazione. Intanto entro il 2026 dovrebbe uscire un Titanic Escape Simulator, annunciato ufficialmente tramite una concept page sul PlayStation Store. La descrizione lo presenta come un survival in prima persona ambientato durante la notte dell’affondamento del Titanic, con meccaniche basate su allagamenti progressivi, gestione della resistenza fisica e dell’ipotermia, ambienti che cambiano in tempo reale mentre la nave affonda, e percorsi di fuga alternativi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

