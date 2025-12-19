Accadde oggi | 19 dicembre ‘Titanic’ e il tragico destino di Rose e Jack

Il 19 dicembre segna una data indimenticabile nella storia del cinema, grazie al lancio di un film che ha emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Con una produzione da record e un successo senza precedenti, questa pellicola ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti, rimanendo un simbolo di romanticismo e tragedia. Scopriamo insieme i dettagli di questa pietra miliare cinematografica.

Il kolossal, per la cui realizzazione furono spesi 200 milioni di dollari, arrivò nelle sale americane sbancando i botteghini e incassò più di due miliardi di dollari nel mondo Il 19 dicembre 1997 Leonardo Di Caprio e Kate Winslet mostrarono il tragico destino di Rose e Jack.

