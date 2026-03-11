Durante le ultime settimane, l'ex presidente ha mostrato preoccupazione per la resistenza di Teheran e per l'aumento dei prezzi della benzina, che hanno alimentato l'impopolarità tra gli elettori repubblicani. I repubblicani cercano di distanziarsi dalla guerra e di trovare strategie per affrontare le sfide in vista delle prossime elezioni di midterm. La situazione politica rimane tesa e incerta.

Lunedì il ministero della Guerra aveva appena diffuso il messaggio più bellicoso, «abbiamo appena iniziato a combattere», quando Donald Trump sorprendeva tutti con un tono molto diverso: «Abbiamo già raggiunto gran parte degli obiettivi, le operazioni militari potrebbero finire molto presto». Parole assai diverse anche da quelle da lui usate in precedenza: aveva detto che non avrebbe accettato niente di meno di una resa incondizionata mentre ora apre a una trattativa: respinta subito da Teheran che definisce «vuote» le sue minacce. Intanto Trump, che per una settimana aveva usato con enfasi la parola «guerra», ora non solo evita di usare questo termine ma riduce 10 giorni di bombardamenti martellanti con migliaia di obiettivi colpiti a un’escursione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump e la grande paura per le midterm: i repubblicani cercano l'uscita dalla guerra

