Iran il ritorno del ‘Taco Trade’ | mercati spingono Trump verso uscita da guerra

In Iran, il ritorno del cosiddetto ‘Taco Trade’ ha influenzato i mercati finanziari, spingendo alcuni investitori a considerare un'uscita dal mercato azionario. L'evento era stato osservato già a gennaio durante l’incontro di Davos. Wall Street e i mercati internazionali hanno mostrato reazioni significative, con gli operatori che monitorano attentamente le variazioni di prezzo e le notizie geopolitiche.

(Adnkronos) – L'ultima volta è successo a Davos a gennaio. Mentre Wall Street e i mercati globali crollavano a causa delle minacce di Donald Trump alla Groenlandia, parlando al World Economic Forum il presidente americano aveva cambiato completamente direzione: aveva escluso di voler usare la forza in Groenlandia e ricordato di non voler imporre nuovi.