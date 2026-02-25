Trump parla per quasi due ore e conferma la sua paura per le midterm

Trump ha tenuto un discorso di quasi due ore, il più lungo nella storia americana, cercando di influenzare l’opinione pubblica prima delle elezioni di metà mandato. La sua paura di perdere il controllo ha spinto il politico a lanciare richiami forti e messaggi di avvertimento, concentrandosi sulle sfide attuali del paese. Durante l’intervento, ha insistito sulla necessità di sostenere le sue politiche e di contrastare le opposizioni. La sua chiusura ha lasciato molti osservatori in attesa di sviluppi.

© Linkiesta.it - Trump parla per quasi due ore e conferma la sua paura per le midterm

Con un discorso durato un’ora e 47 minuti – il più lungo nella storia degli Stati Uniti – Donald Trump ha cercato ieri sera di riscrivere la narrazione della sua presidenza davanti al Congresso riunito. Ma dietro la retorica trionfale si intravedeva chiaramente la preoccupazione per le elezioni di metà mandato di novembre, un appuntamento che potrebbe costargli la maggioranza al Congresso. Il tono era quello delle grandi occasioni: ingresso spettacolare della squadra olimpica di hockey su ghiaccio, ovazioni, cori di «USA, USA!» tra i banchi repubblicani. Una scelta tutt’altro che casuale. Secondo un consigliere della Casa Bianca citato ad Axios, Trump è consapevole che il pubblico si distrae in fretta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Donald Trump ha paura delle Midterm: «Dobbiamo prendere il controllo del voto»Donald Trump si dice preoccupato per le prossime elezioni di metà mandato. Quattro milioni di spettatori per assistere a Roberto Benigni che parla da solo per due ore è quasi un miracoloRoberto Benigni ha attirato quattro milioni di spettatori nei Giardini Vaticani, portando il suo spettacolo a un pubblico impressionante. Temi più discussi: State of the Union | Trump parla per quasi due ore e conferma la sua paura per le midterm; Trump e il discorso record sullo Stato dell'Unione; Il discorso sullo stato dell'Unione, la diretta; Gaza, Trump inaugura il Board of Peace: Vigilerà sull'Onu. Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: Su dazi decisione infeliceLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: 'Su dazi decisione infelice' ... tg24.sky.it Stato dell’Unione, Trump: L’Iran non avrai mai l’atomica. Alta tensione con i dem: Dovreste vergognarvi di essere seduti lìStato dell'Unione, Trump: L'Iran non avrai mai l'atomica. Alta tensione con i dem: Dovete vergognarvi di essere seduti lì. Il discorso più lungo della storia, il tycoon parla al Congresso per quas ... affaritaliani.it Trump, Netflix e OpenAI: il potere parla come un bambino https://open.spotify.com/episode/7o9s5Jfx15XYjSOOrQ0Rl4 - facebook.com facebook Chi era Donald Trump prima del potere A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini ne parla con Antonio Caprarica e con Riccardo Iacona. Alle 12.45 su #Rai3 Anche su RaiPlay bit.ly/Guarda-QuanteS… x.com