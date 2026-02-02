La guerra dei milioni | Trump prepara le midterm

La corsa alle elezioni di midterm negli Stati Uniti è già entrata nel vivo. Donald Trump ha iniziato a muoversi ancora prima che i candidati si sfidino sui programmi. La battaglia, infatti, si gioca anche sui soldi: chi riesce a raccogliere di più, ha più possibilità di influenzare le scelte e di conquistare i seggi importanti. La campagna si fa, insomma, con i milioni di dollari che vengono messi sul tavolo, molto prima del confronto pubblico tra i candidati.

Negli Stati Uniti la campagna per le elezioni di midterm del 2026 è iniziata ben prima del confronto pubblico tra candidati, e si sta giocando -come da tradizione- anche sul terreno della raccolta fondi. Al centro di questa dinamica c'è Donald Trump, che pur non essendo candidato diretto ha rimesso in moto la sua macchina politica con un obiettivo chiaro: arrivare alle elezioni di metà mandato con una capacità finanziaria tale da condizionare l'intero campo repubblicano. Il presidente ha intensificato il fundraising attraverso una rete di comitati e gruppi alleati, plasmando il denaro in uno strumento di influenza politica che va oltre il singolo voto e punta al controllo degli equilibri futuri del Congresso.

