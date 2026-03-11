Mondiale 2026 l’Iran deve ritirarsi? La scelta di Trump e Infantino

Il Mondiale 2026 si avvicina e la partecipazione dell’Iran è in discussione a causa delle tensioni con gli Stati Uniti. Trump e Infantino hanno preso decisioni che potrebbero influenzare la presenza della squadra iraniana nel torneo. La questione rimane aperta e ancora da risolvere prima dell’inizio della competizione.

Il Mondiale 2026 è ormai alle porte e c’è una grande incognita: la partecipazione dell’Iran, viste le tensioni belliche con gli Stati Uniti. C’è stato un colloquio tra Trump e Infantino Anche il calcio passa in secondo piano. La tensione in Medio Oriente ha vissuto una pesante escalation negli ultimi giorni con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e la risposta di quest’ultimo nei confronti delle basi americane. La situazione geopolitica preoccupa e non è affatto semplice da risolvere in tempi brevi, per cui bisognerà abituarsi a un nuovo ordine nel mondo e a nuove dinamiche sulla scena internazionale. Ciò riguarda, per forza di cose, anche i Mondiali 2026, che partiranno tra poco più di 90 giorni negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

“Deve ritirarsi”. Olimpiadi Milano Cortina, da Donald Trump attacco senza precedentiLunedì 9 febbraio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano in una fase particolarmente intensa, con una giornata che promette spettacolo...

Leggi anche: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran pensa alla guerra a oltranza, Trump a ritirarsi quando vuole

Una selezione di notizie su Mondiale 2026 l'Iran deve ritirarsi La...

Temi più discussi: Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: ecco tutti gli scenari; L’Iran fuori dal Mondiale 2026 come l’Austria invasa dalla Germania nazista; Iran verso l’addio ai Mondiali 2026: una squadra in vantaggio per essere ripescata; La FIFA deciderà a propria esclusiva discrezione: cosa (non) prevede il regolamento in caso di rinuncia dell'Iran ai Mondiali.

Infantino incontra Trump: Il Presidente mi ha assicurato che l'Iran sarà il benvenuto ai MondialiIl n.1 Fifa su X: Lo ringrazio per il suo sostegno, dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo. Il caso delle giocatrici iraniane che hanno ottenuto asilo politico in Australia e i prob ... gazzetta.it

Mondiale 2026, Infantino: Trump mi ha confermato che l’Iran sarà il benvenuto negli USAIl percorso verso i Mondiali 2026 si sviluppa in un contesto internazionale tutt’altro che semplice. Le tensioni geopolitiche legate all’Iran restano elevate, soprattutto dopo i recenti raid aerei ... tuttomercatoweb.com

FOGGIA, GIORNATA MONDIALE DEL RENE: cineforum e confronto con gli studenti all’Altrocinema - facebook.com facebook

#Inter, come stanno i nazionali in vista dello spareggio mondiale #Italia-Irlanda del Nord: #Bastoni, #Barella, #Dimarco, #Frattesi, #Esposito x.com