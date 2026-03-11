Trump | Dobbiamo finire il lavoro non possiamo andarcene Teheran | Preparatevi al petrolio a 200 dollari Israele bombarda pesantemente Beirut – La diretta

Nel dodicesimo giorno di escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha colpito obiettivi statunitensi in Medio Oriente e ha condotto un attacco contro Israele, mentre il leader statunitense ha dichiarato che il lavoro deve essere completato e non ci si può permettere di fermarsi. Nel frattempo, Teheran ha minacciato un prezzo del petrolio a 200 dollari al barile, e Israele ha risposto con pesanti bombardamenti su Beirut.

Vietato tornare indietro. Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Intanto secondo gli stessi iraniani Mojtaba Khamenei, figlio di Alì e nuova guida suprema, è ferito ma in salvo dopo i bombardamenti. 🔗 Leggi su Open.online

Trump insiste, 'gli Usa devono finire il lavoro in Iran, finirà presto'

