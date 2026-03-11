Teheran | Preparatevi al petrolio a 200 dollari Israele bombarda pesantemente Beirut Cnn | Prevista escalation da Iran e Hezbollah – La diretta

Teheran ha segnalato un possibile aumento del prezzo del petrolio a 200 dollari, mentre Israele ha condotto un pesante bombardamento su Beirut. La CNN riferisce di un’escalation prevista da Iran e Hezbollah, in un contesto di dodicesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Durante questa fase, Teheran ha attaccato strutture statunitensi in Medio Oriente e obiettivi israeliani.

Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell'Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l'esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Intanto secondo gli stessi iraniani Mojtaba Khamenei, figlio di Alì e nuova guida suprema, è ferito ma in salvo dopo i bombardamenti.