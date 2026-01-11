Crimini online il 2025 della polizia postale | oltre 51mila casi e un allarme che riguarda anche il Comasco
Nel 2025, la polizia postale ha registrato oltre 51.000 casi di crimini online, evidenziando l'intensificarsi delle minacce digitali. Questo aumento riguarda anche la provincia di Como, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza cibernetica. La crescente diffusione di reati informatici richiede un’azione costante e mirata per prevenire e contrastare i rischi nel mondo digitale.
La sicurezza cibernetica è diventata una delle sfide più complesse degli ultimi anni e i numeri del 2025 lo dimostrano in modo chiaro. Il report annuale della polizia postale e per la sicurezza cibernetica restituisce l’immagine di un Paese sottoposto a una pressione digitale continua, tra truffe. 🔗 Leggi su Quicomo.it
