Crimini online il 2025 della polizia postale | oltre 51mila casi e un allarme che riguarda anche il Comasco

Nel 2025, la polizia postale ha registrato oltre 51.000 casi di crimini online, evidenziando l'intensificarsi delle minacce digitali. Questo aumento riguarda anche la provincia di Como, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza cibernetica. La crescente diffusione di reati informatici richiede un’azione costante e mirata per prevenire e contrastare i rischi nel mondo digitale.

