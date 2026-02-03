Allarme frodi digitali | truffe in crescita con messaggi falsi della Polizia Postale

Una serie di truffe online sta crescendo in Italia. I criminali inviano messaggi falsi spacciandosi per la Polizia Postale, cercando di ingannare gli utenti. Molti cittadini stanno cadendo nel tranello e rischiano di perdere soldi o dati personali. Le autorità avvertono di fare attenzione e di non dare mai informazioni sensibili a sconosciuti.

Una nuova ondata di truffe digitali sta mettendo in allarme utenti in tutta Italia, con messaggi fraudolenti che si fingono provenienti dalla Polizia Postale. Gli attacchi, in crescita negli ultimi giorni, arrivano tramite email che imitano con precisione il linguaggio ufficiale delle forze dell'ordine, creando allarmi falsi per spaventare le vittime. Le mail, recapitate a utenti in diversi comuni, accusano i destinatari di comportamenti illegali sul web, come l'uso non autorizzato di account o la condivisione di contenuti protetti, e minacciano conseguenze penali se non si agisce subito. Il tono è deliberatamente minaccioso, con frasi come "verifica immediata obbligatoria" o "rischio di intervento immediato da parte delle autorità", progettato per generare panico e costringere a reazioni impulsive.

