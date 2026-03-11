Quattro e venti persone sono state indagate per aver messo in atto truffe informatiche finalizzate a finanziare il clan dei casalesi. Gli indagati si sono introdotti illegalmente nei sistemi di cittadini, sottraendo dati sensibili attraverso email di phishing, sms di smishing e chiamate di vishing. Le operazioni hanno coinvolto diversi metodi di frode per svuotare i conti bancari delle vittime.

Svuotavano i conti di ignari cittadini, intrufolandosi abusivamente nei sistemi informatici e rubando dati sensibili via mail ( phishing ), mediante l’invio di sms ( smishing ) e tramite comunicazioni telefoniche ( vishing ). Sono almeno 38 gli episodi di truffa ai danni di altrettante vittime a cui sarebbero stati sottratti circa 800mila euro. Parte delle somme sarebbero confluite nelle casse del clan dei Casalesi. È quanto emerge da una inchiesta della Dda di Napoli che tocca anche la nostra provincia e che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 24 persone due delle quali, accusate di associazione per delinquere e autoriciclaggio, con l’aggravante di agevolare il noto clan camorristico campano, sono finite in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe informatiche per finanziare il clan dei casalesi: 24 indagati

