Truffe agli anziani informazione e prevenzione coi carabinieri | FOTO

Questa mattina a Castel Morrone, i Carabinieri hanno incontrato gli anziani per parlare di truffe. Durante l’evento, hanno spiegato come riconoscere le truffe più comuni e quali accorgimenti adottare per proteggersi. L’obiettivo è aiutare gli anziani a non cadere nelle trappole dei truffatori, offrendo informazioni chiare e pratiche. L’iniziativa si è svolta nel Palazzo Ducale, coinvolgendo un pubblico interessato e attento.

Informazione e prevenzione come strumenti fondamentali per difendersi dalle truffe. È stato questo il filo conduttore dell’incontro svoltosi nella mattinata di sabato 31 gennaio presso il Palazzo Ducale di Castel Morrone, dove i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno incontrato gli iscritti dell’UNITRE – Università della Terza Età. All’iniziativa hanno preso parte il maggiore Giovanni Riacà, comandante della Compagnia Carabinieri di Caserta, accompagnato dal luogotenente Vincenzo Guerriero, comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Morrone. L’incontro, promosso in collaborazione con l’UNITRE locale presieduta dalla dottoressa Giuseppina Di Ture, ha coinvolto circa trenta partecipanti ed è stato interamente dedicato a un tema di grande attualità e forte rilevanza sociale: le truffe ai danni delle persone anziane.🔗 Leggi su Casertanews.it

I Carabinieri continuano a incontrare studenti e cittadini per parlare di legalità e prevenzione delle truffe agli anziani.

