Anziani minacciati e costretti a comprare pentole e aspirapolvere per migliaia di euro | 1.200 truffati

A Padova, una banda ha perpetrato truffe porta a porta ai danni di anziani, costringendoli ad acquistare pentole e aspirapolvere a prezzi elevati. L'operazione ha portato a 10 denunce e sequestri per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Questo episodio evidenzia i rischi delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili e l’importanza di adottare misure di tutela efficaci.

A Padova una banda un sistema di truffa porta a porta agli anziani ha portato a 10 denunce e sequestri per 2,5 milioni. Gli indagati sono stati traditi dall'alto tenore di vita e dall'acquisto di auto di lusso come Porche e Ferrari.🔗 Leggi su Fanpage.it

1200 anziani minacciati e costretti a comprare casalinghi per migliaia di euro

IMPORTANTE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO TRUFFE ED ESTORSIONI AGLI ANZIANI Si informa la cittadinanza che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha smantellato un'organizzazione criminale dedita a - facebook.com facebook