Si spacciano agricoltori per ottenere i finanziamenti europei | sequestrati 60 mila euro a marito e moglie

La polizia ha sequestrato 60 mila euro a una coppia di marito e moglie che si spacciavano agricoltori per ottenere finanziamenti europei. Secondo le indagini, non avevano mai lavorato nei campi o guidato un trattore, ma sono riusciti a ottenere i soldi con l’inganno. La vicenda mette in luce come alcuni cercano di approfittare dei fondi pubblici senza averne diritto.

Si sarebbero spacciati per una coppia di agricoltori per ottenere un finanziamento europeo senza probabilmente aver mai preso una zappa in mano o guidato un trattore. I finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato circa 60 mila euro a una coppia originaria di Piana degli Albanesi in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese. I due risultano ora indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per portare a termine il piano i due coniugi avrebbero prodotto dei falsi contratti d'affitto di terreni nel circondario, poi risultati intestati a terze persone, per dimostrare all'Agenzia per le erogazioni di agricoltura, l'ente preposto al pagamento, di essere idonei a percepire le risorse.

