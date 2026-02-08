Latina truffa online | anziano perde 3000 euro con assegni falsi per la vendita di un trattore

Un uomo di 60 anni di Latina ha perso 3.000 euro in una truffa online. L’uomo aveva messo in vendita il suo trattore tagliaerba e aveva trovato un acquirente. Ma si è lasciato convincere a pagare con assegni falsi, pensando di concludere l’affare. Quando ha capito di essere stato truffato, ormai era troppo tardi. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili.

Un sessantaseienne di Latina è caduto vittima di una truffa online, perdendo la speranza di un guadagno per la vendita del suo trattore tagliaerba. L'uomo, che aveva pubblicizzato il mezzo attraverso un annuncio online, si è visto raggirato da un acquirente che ha pagato con due assegni risultati poi falsi. I fatti si sono consumati nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, ponendo l'ennesima pietra tombale sulle truffe perpetrate ai danni di cittadini che si affidano al mercato dell'usato online, un fenomeno in costante crescita ma anche, purtroppo, di rischio crescente. L'episodio, giunto alla ribalta grazie alle indagini dei carabinieri di Latina, solleva interrogativi sulla sicurezza delle transazioni online e sulla necessità di una maggiore consapevolezza da parte degli utenti.

