Truffa maxi-bollette | sanzionata Enel dopo denuncia Unc Calabria

Enel Energia è stata sanzionata dopo una denuncia dell’Unione nazionale consumatori Calabria riguardante presunte truffe con maxi-bollette. Nel 2021, l’associazione aveva segnalato richieste di conguagli per migliaia di euro riferiti a periodi tra il 2013 e il 2016. La vicenda riguarda le modalità di fatturazione e le richieste di pagamento avanzate dall’azienda in relazione a consumi passati.

Nel 2021 l'Unione nazionale consumatori Calabria denunciò la "truffa di Enel Energia", messa in atto con richieste di conguaglio per migliaia di euro, relative ad anni pregressi a decorrere dal 2013-2016, di importi che si aggiravano tra i 6.000 e 12.000 euro, consapevoli che la normativa di.