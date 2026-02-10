Calabria Sardegna e Sicilia | bollette sospese 6 mesi dopo il ciclone Harry stop ai distacchi per morosità

Le tre regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia hanno ottenuto un’ordinanza speciale. Le utenze di luce, gas, acqua e rifiuti non si possono staccare per i prossimi sei mesi. La decisione arriva dopo il ciclone Harry, che ha colpito duramente queste zone a partire dal 18 gennaio. Anche il comune di Niscemi, devastato da una frana, beneficia di questa sospensione. La misura mira ad aiutare le persone che ancora faticano a risollevarsi dai danni subiti.

Un provvedimento d'urgenza dell'Arera sospende per sei mesi i pagamenti di bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dal ciclone Harry a partire dal 18 gennaio, incluso il comune di Niscemi, devastato da una frana. La decisione, presa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 26 gennaio, mira ad alleviare l'impatto economico sulle famiglie e sulle imprese. La misura straordinaria, approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si estende a tutte le utenze e forniture situate nei comuni dichiarati danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali, come definiti dall'ordinanza n.

Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza nazionale per Sardegna, Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry.

