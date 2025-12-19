Truffa con finti operatori bancari | bloccati 30mila euro due persone denunciate

Due individui hanno tentato di mettere a segno una truffa da migliaia di euro fingendosi operatori bancari. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, sono stati scoperti e i 30mila euro coinvolti sono stati sequestrati. L’episodio mette in luce l’importanza della prudenza nelle comunicazioni finanziarie e del ruolo di controllo delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi.

Tentano una truffa da migliaia di euro fingendosi operatori bancari, ma vengono scoperti dai carabinieri e denunciati. È successo a Lanciano, dove un 51enne si è rivolto ai militari dopo essersi accorto di alcuni bonifici sospetti partiti dal suo conto.I due presunti truffatori, un 21enne e un.

