Trovata una bomba inesplosa a Bronte | predisposto un piano di evacuazione

Da cataniatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bronte, in contrada San Nicola, è stata scoperta una bomba inesplosa durante i lavori per l’interramento di un serbatoio idrico. Per garantire la sicurezza della zona, è stato predisposto un piano di evacuazione. La scoperta, avvenuta dopo più di ottant’anni, richiede attenzione e interventi mirati per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali rischi.

Il territorio di Bronte ha restituito, a distanza di oltre ottant’anni, un reperto bellico venuto alla luce in contrada San Nicola, durante i lavori per l’interramento di un serbatoio idrico. In particolare, un escavatore ha riportato alla luce una bomba d’aereo inesplosa della seconda Guerra Mondiale. Secondo la relazione tecnica del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, l’ordigno è una bomba GP AN-M57 da 250 libbre di fabbricazione statunitense lunga circa 93 centimetri e contenente 68 chili di esplosivo ad alto potenziale, con il congegno di attivazione anteriore armato. Questo ha provocato l’attivazione di imponenti procedure di sicurezza, come reso noto dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

